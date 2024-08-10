В Коми клещи стали меньше доставлять неудобств людям
- 09:40 10 августа
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми наблюдается снижение обращений граждан к медикам по поводу укусов клещей, что свидетельствует о возможном снижении активности этих опасных насекомых.
Согласно данным оперативного мониторинга, предоставленным региональным управлением Роспотребнадзора, за период с 1 по 7 августа 2024 года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 48 человек, из которых семеро были детьми. Для сравнения, неделей ранее было зарегистрировано 72 случая укусов, что указывает на явное снижение числа пострадавших.
С начала сезона 2024 года общее количество людей, обратившихся в медицинские учреждения Коми по поводу укусов клещей, достигло 3289 человек, из них 551 — дети. Эти цифры демонстрируют значительное снижение по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Тем не менее, специалисты подчеркивают, что несмотря на это, риск заражения инфекциями, передающимися через укусы клещей, по-прежнему остается актуальным.
В течение той же недели в лабораториях региона было проведено 36 исследований клещей, из которых в 11 образцах обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Этот факт подтверждает, что клещи остаются носителями опасных инфекций, несмотря на снижение числа укусов. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что помимо боррелиоза, клещи могут передавать целый ряд других опасных инфекций, включая клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и лихорадку Ку. Из всех перечисленных заболеваний только против КВЭ существует эффективная вакцина.
Особое внимание уделяется вопросам профилактики и защиты от клещей. Одним из важнейших методов неспецифической профилактики остается индивидуальная защита. Гражданам рекомендуется носить защитную одежду, особенно при нахождении в лесных и парковых зонах, а также регулярно проводить самостоятельные и взаимные осмотры тела на наличие клещей. Помимо этого, следует использовать специальные репеллентные и акарицидные препараты, которые выпускаются в виде аэрозолей и карандашей. Эти средства отпугивают клещей и снижают риск укусов, но важно строго соблюдать инструкции по их применению.