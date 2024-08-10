В Коми клещи стали меньше доставлять неудобств людям

В Республике Коми наблюдается снижение обращений граждан к медикам по поводу укусов клещей, что свидетельствует о возможном снижении активности этих опасных насекомых.

Согласно данным оперативного мониторинга, предоставленным региональным управлением Роспотребнадзора, за период с 1 по 7 августа 2024 года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 48 человек, из которых семеро были детьми. Для сравнения, неделей ранее было зарегистрировано 72 случая укусов, что указывает на явное снижение числа пострадавших.