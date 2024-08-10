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Жители Сыктывкара раскритиковали своего мэра Владимира Голдина

Жители Сыктывкара раскритиковали своего мэра Владимира ГолдинаФото редакции

Жители Эжвинского района Сыктывкара выразили недовольство деятельностью мэра города Владимира Голдина, раскритиковав его в популярном сообществе «Жесть Коми» в социальной сети «ВКонтакте».

Поводом для негативных отзывов стало сообщение о недавнем визите главы города в Эжвинский район. По мнению некоторых жителей, мэр лишь символически прогулялся по району, не уделив внимания важным проблемам, которые остро волнуют местных жителей.

Местные жители, узнав о выезде мэра в Эжвинский район, выразили свое недовольство в социальных сетях. Они сочли, что визит главы города был поверхностным и не затронул реальные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются горожане. В частности, жители дачных участков Эжвинского района высказали мнение, что мэр не уделил внимания условиям жизни на дачах, особенно в темное время суток, когда отсутствие освещения на центральной дороге создает опасные ситуации.

Одна из местных жительниц подчеркнула, что мэр, по её мнению, не осознает, насколько сложными становятся условия передвижения в темное время суток, особенно для семей, проживающих на дачах круглый год. Женщина отметила, что она и другие жители неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой провести уличное освещение в их микрорайоне, однако до сих пор не добились положительного результата. Она выразила разочарование тем, что чиновники ссылаются на отсутствие средств в бюджете, что, по её мнению, становится причиной затягивания решения этого вопроса.

Жительница также обратила внимание на то, что многократные обращения и требования от жителей не привели к реальным изменениям. В своем обращении она задала риторический вопрос о том, что еще должно произойти, чтобы власти нашли средства на решение этой проблемы, подчеркивая, что ответ местной администрации на все их просьбы остается неизменным – отсутствие финансирования.

Недовольство жителей связано с тем, что они ощущают себя покинутыми и не услышанными властями. Они считают, что отсутствие освещения на центральной дороге создает реальные угрозы для их жизни и безопасности. Местные жители не понимают, почему их многочисленные обращения игнорируются, и требуют от мэра конкретных действий, которые приведут к реальному улучшению условий жизни на дачных участках.

Эта ситуация подчеркивает глубокое недовольство части жителей Эжвинского района деятельностью городской администрации. Они требуют от мэра не просто символических визитов, а реальных шагов, направленных на решение актуальных проблем. В свою очередь, глава города столкнулся с серьезной критикой со стороны жителей, которая может стать сигналом для пересмотра приоритетов и подходов в управлении городом.

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