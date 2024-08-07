Прокуратура Коми утвердила обвинительное заключение против интернет-мошенника, который похитил деньги у шести человек

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение против 27-летнего жителя Московской области, который обвиняется в мошенничестве.

По данным следствия, в ноябре 2022 года аферист разместил на интернет-сайтах ложные объявления о продаже товаров, не собираясь их отправлять покупателям. Шесть пользователей, включая жителя Сыктывкара, перевели ему почти 45 тысяч рублей, которые мошенник-продавец потратил на свои нужды.