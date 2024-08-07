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Прокуратура Коми утвердила обвинительное заключение против интернет-мошенника, который похитил деньги у шести человек

Прокуратура Коми утвердила обвинительное заключение против интернет-мошенника, который похитил деньги у шести человекФото из архива "Про Город"

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение против 27-летнего жителя Московской области, который обвиняется в мошенничестве.

По данным следствия, в ноябре 2022 года аферист разместил на интернет-сайтах ложные объявления о продаже товаров, не собираясь их отправлять покупателям. Шесть пользователей, включая жителя Сыктывкара, перевели ему почти 45 тысяч рублей, которые мошенник-продавец потратил на свои нужды.

Обвиняемый признал вину и компенсировал ущерб, причиненный гражданам. Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд Московской области. Следствие выявило пять дополнительных эпизодов мошенничества. Потерпевшие не заявляли в полицию, не веря, что преступника найдут.

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