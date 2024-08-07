Подготовка к зиме в вопросах и ответах

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В Сыктывкаре идет активная подготовка к зиме. Коми филиал «Т Плюс» получает много обращений и вопросов от жителей. Публикуем ответы на самые распространенные. Почему продлевают отключения горячей воды?

Летом все тепловые сети необходимо проверить повышенным давлением, при этом слабые участки не выдерживают и рвутся. В этом году таких повреждений особенно много, и каждый день появляются новые, т.к. испытания еще идут. Устранить все дефекты сразу невозможно, хотя бригады работают в усиленном режиме. Поэтому по некоторым домам отключения горячей воды приходится продлевать.

Действия ресурсоснабжающей организации регламентированы федеральными нормами и правилами промышленной безопасности. Запуск в эксплуатацию трубопроводов и оборудования с наличием дефектов влечет нарушение этих требований.

Почему мы 2 недели сидим без воды во время испытаний, а в последний момент узнаем, что отключение продлили?! Разве нельзя было быстренько испытать и за 2 недели все отремонтировать? Чем вы занимались все это время?!

Ответ на последний вопрос: «Готовили город к зиме».

Наши бригады приступают к поиску места утечки и ее локализации сразу же после испытаний. Там, где это возможно, подачу горячей воды в дома сохраняют. Но если есть риск повреждения общедомового имущества, например, может затопить подвал или имеется парение, выход воды на поверхность, подачу ограничивают. По итогам почти каждого этапа опрессовок выявляют десятки дефектов. Спустя 2 недели, т.е. к окончанию планового срока испытаний, их остаются единицы.

Почему вы каждый год копаете в одних и тех же местах, например, на улице Советской?

На Советской не первый год идет поэтапная реконструкция, т.е. полная замена тепломагистрали. Этим летом меняют участки, вплотную примыкающие к тем, что обновлены год назад. «Копать в одном месте» несколько лет подряд точно никто не будет. В этом году работы практически завершены. Следующим летом они продлятся.

Почему на некоторых раскопках по несколько дней нет рабочих?

Гидравлические испытания – не перекладка теплосетей, это профилактические мероприятия на отдельных участках трубопроводов. Раскопки позволяют добраться до поврежденной трубы, провести ремонт и двигаться с проверкой далее. Если вы видите раскопку без рабочих – значит, идет подготовка к следующему этапу, например, к установке изоляции. «Забытых и заброшенных» раскопок в городе нет.

Почему вы не можете сразу заменить все участки, которые рвутся чаще всего?

Т Плюс обслуживает в Сыктывкаре более 400 км сетей. И практически все они сильно изношены. Быстро заменить такой объем коммуникаций невозможно ни технически, ни финансово.



Увеличить объемы перекладки и привлечь дополнительное финансирование позволило бы отнесение Сыктывкара к ценовой зоне теплоснабжения, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения с правительством региона.

Начнется ли отопительный сезон вовремя, если в городе столько раскопок и повреждений на сетях?

Отопительный сезон начнется вовремя. Именно для того, чтобы он прошел без серьезных аварий и сбоев, сейчас энергетики «Т Плюс» тщательно проверяют и ремонтируют теплосети.