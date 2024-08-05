ЛУКОЙЛ снова организовал летний отдых для сельских школьников

Четвёртый год подряд дети из деревень и сёл Усинска отправляются в один из лучших детских санаториев России - «Виту», расположенный в Анапе. Этим летом на побережье Чёрного моря отправятся 64 ученика, отличившихся в учёбе и общественной жизни.

Говорят, что ожидание отпуска приятнее самого отдыха. Это утверждение спорно, но Ева Чупрова из Захарвани с ним полностью согласна: два месяца лета она готовилась к этой поездке, обсуждая её с подругами и выбирая наряды. Сейчас она в Усинске вместе с другими детьми из Васькина, Щельябожа, Захарвани, Усть-Лыжи, Колвы, Акиси, Денисовки, Мутного Материка, Новикбожа и Усть-Усы. Они уже преодолели путь по реке на теплоходе из своих сел и впереди у них три недели настоящего лета. Юные жители северных регионов знают, что их край красив, хоть и часто кажется суровым новичкам.