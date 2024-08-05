ЛУКОЙЛ снова организовал летний отдых для сельских школьников
- 23:20 5 августа
- 6+
- Елизавета Петрова
Четвёртый год подряд дети из деревень и сёл Усинска отправляются в один из лучших детских санаториев России - «Виту», расположенный в Анапе. Этим летом на побережье Чёрного моря отправятся 64 ученика, отличившихся в учёбе и общественной жизни.
Говорят, что ожидание отпуска приятнее самого отдыха. Это утверждение спорно, но Ева Чупрова из Захарвани с ним полностью согласна: два месяца лета она готовилась к этой поездке, обсуждая её с подругами и выбирая наряды. Сейчас она в Усинске вместе с другими детьми из Васькина, Щельябожа, Захарвани, Усть-Лыжи, Колвы, Акиси, Денисовки, Мутного Материка, Новикбожа и Усть-Усы. Они уже преодолели путь по реке на теплоходе из своих сел и впереди у них три недели настоящего лета. Юные жители северных регионов знают, что их край красив, хоть и часто кажется суровым новичкам.
«У нас такие просторы, высокий берег над Усой и бескрайняя тундра. Но интересно увидеть, как живут на юге, где больше солнца и тёплое море…»
Лагерь «Вита» утопает в зелени. Спортивные площадки, летний амфитеатр, столовая, медицинские кабинеты – всё в шаговой доступности. Помимо этого, на территории есть футбольные поля, теннисный корт, площадки для баскетбола и волейбола, бассейны, скалодром и собственный пляж. Досуг здесь нескучный: детей ждут экскурсии, прогулки на квадроциклах, мастер-классы, развлекательные квесты и многое другое. В «Вите» организовано особое детское сообщество «как у взрослых»: в каждой смене выбирают своего мэра, а в отрядах занимаются проектами, способными изменить мир. Дети пробуют себя в спорте, искусстве и даже законотворчестве.
Так что ожидания у юных путешественников велики, и есть все основания полагать, что это лето станет для них незабываемым.