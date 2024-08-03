Предложили продлить договор с оператором: мошенники украли у жителя Коми 370 тысяч рублей
- 23:20 3 августа
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- Служба новостей
В дежурную часть Министерства Внутренних Дел по Ухте обратился местный житель, родившийся в 1972-ом году. Он рассказал, что преступники похитили его накопления размером в 370 тысяч рублей.
Как сообщает “Комиинформ” со ссылкой на материалы ведомства, злоумышленники позвонили горожанину с неопознанного номера. Они представились работниками сети сотовой связи и объяснили жителю, что номер абонента может быть недействительным, в связи с истечением срока договора с оператором.
Для продления контракта необходимо продиктовать код из сообщения, отправленного потерпевшему.
Спустя какое-то время жертву побеспокоил “сотрудник банка”, отработавший по схеме “ваши деньги нужно отправить на резервный счет”. Таким образом преступники украли денежные средства гражданина.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье “мошенничество” согласно уголовному кодексу.