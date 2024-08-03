Предложили продлить договор с оператором: мошенники украли у жителя Коми 370 тысяч рублей

В дежурную часть Министерства Внутренних Дел по Ухте обратился местный житель, родившийся в 1972-ом году. Он рассказал, что преступники похитили его накопления размером в 370 тысяч рублей.

Как сообщает “Комиинформ” со ссылкой на материалы ведомства, злоумышленники позвонили горожанину с неопознанного номера. Они представились работниками сети сотовой связи и объяснили жителю, что номер абонента может быть недействительным, в связи с истечением срока договора с оператором.

Для продления контракта необходимо продиктовать код из сообщения, отправленного потерпевшему.