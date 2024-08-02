Стакан при стирке — и вещи кипельно-белые: прачка раскрыла, что заливает в стиралку вместе с порошком — стоит копейки

Белая одежда всегда добавляет образу лоска, а белое постельное белье кажется особенно чистым и свежим. Однако поддерживать первозданную белизну ткани бывает непросто.

Оказывается, необязательно рисковать, используя «ядреный» отбеливатель. Простой продукт из кухни поможет отбелить даже деликатные ткани, не причинив никакого вреда ни материалу, ни стиральной машине (последней он даже увеличит срок службы). Им пользуются даже в дорогих прачечных.