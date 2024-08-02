"Будет вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз
- 09:40 2 августа
- 6+
- Служба новостей
Российским пенсионерам сообщили о возможностях для получения дополнительной пенсии. Эта возможность распространяется на тех, кто достиг возраста 65 лет и продолжает работать после выхода на пенсию. Тем не менее, следует отметить, что размер данной выплаты будет меньше основной пенсии.
Дополнительные пенсионные выплаты предусмотрены для нескольких категорий пожилых граждан. В первую очередь речь идет о лицах с определенным стажем, таких как военнослужащие или сотрудники силовых структур. Мужчины могут получать такие выплаты, начиная с 65 лет, а женщины — с 60 лет. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд.
Речь идет о страховой пенсии по старости. Эту пенсию получают граждане, которые работали в сферах, не связанных с военной и правоохранительной деятельностью, и имеют стаж работы не менее 15 лет. Кроме того, важно иметь индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 28,2 балла, пишет progorod43.ru.