В Воркуте судью в отставке посадят на два года в колонию за махинации на 15 миллионов рублей

Судья в отставке в Коми признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат на 15 млн рублей, сообщает СК.

Воркутинский городской суд вынес приговор. Уйдя в отставку, бывший судья переехал на юг страны, но не уведомил об этом государственные органы и продолжал получать ежемесячные выплаты за выслугу лет с северным коэффициентом.