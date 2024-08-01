В Воркуте судью в отставке посадят на два года в колонию за махинации на 15 миллионов рублей
- 22:45 1 августа
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
Судья в отставке в Коми признан виновным в мошенничестве при получении социальных выплат на 15 млн рублей, сообщает СК.
Воркутинский городской суд вынес приговор. Уйдя в отставку, бывший судья переехал на юг страны, но не уведомил об этом государственные органы и продолжал получать ежемесячные выплаты за выслугу лет с северным коэффициентом.
Итоговая сумма неправомерно полученных денег составила 15 миллионов рублей. Суд приговорил экс-судью к двум годам в колонии общего режима и наложил штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, он обязан возместить причинённый ущерб.