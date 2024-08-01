Благодаря материнскому капиталу собственные дома в Коми построили свыше 5,7 тысяч семей

В Коми 5 739 семей построили свои дома, используя деньги материнского капитала. Всего на эти цели было направлено 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фондан РФ.

Обычно средства материнского капитала становятся доступными для использования, когда ребенку исполняется три года. Эти деньги можно использовать для погашения ипотечного кредита или возмещения собственных расходов на строительство. В случае погашения кредита деньги переводятся одним платежом банку или стройкомпании, но при самостоятельном строительстве есть свои особенности.