Благодаря материнскому капиталу собственные дома в Коми построили свыше 5,7 тысяч семей
- 20:30 1 августа
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- Елизавета Петрова
В Коми 5 739 семей построили свои дома, используя деньги материнского капитала. Всего на эти цели было направлено 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фондан РФ.
Обычно средства материнского капитала становятся доступными для использования, когда ребенку исполняется три года. Эти деньги можно использовать для погашения ипотечного кредита или возмещения собственных расходов на строительство. В случае погашения кредита деньги переводятся одним платежом банку или стройкомпании, но при самостоятельном строительстве есть свои особенности.
"Если семья возводит дом без привлечения кредитных средств, материнский капитал выплачивается в два этапа: сначала перечисляется половина суммы, а оставшаяся часть — спустя шесть месяцев после первой выплаты. Если речь идет о строительстве, второй платеж осуществляется при условии выполнения ключевых строительных работ, таких как возведение фундамента, стен и кровли. В случае реконструкции или расширения дома, остаток средств выплачивается, если общая площадь жилого помещения увеличена не менее чем на учетную норму", — пояснили в Социальном фонде.