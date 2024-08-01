В Коми мужчина незаконно хранил у себя дома порох

Сотрудники правоохранительных органов Усть-Цилемского района обнаружили, что порох хранился незаконно. К этому правонарушению оказался причастен ранее судимый мужчина в возрасте 60 лет.

В Коми возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщают в региональном УМВД.

В ходе обыска в его доме было найдено 400 граммов пороха. Разрешительных документов на хранение у него не имелось. В отношении этого лица было начато уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.