В Коми мужчина незаконно хранил у себя дома порох
- 17:30 1 августа
- 6+
- Елизавета Петрова
ГУ МВД России
В Коми возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Сотрудники правоохранительных органов Усть-Цилемского района обнаружили, что порох хранился незаконно. К этому правонарушению оказался причастен ранее судимый мужчина в возрасте 60 лет.
В ходе обыска в его доме было найдено 400 граммов пороха. Разрешительных документов на хранение у него не имелось. В отношении этого лица было начато уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.
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