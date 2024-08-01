Предупреждение для каждого из нас: Экстрасенс объяснила, с чем связаны участившиеся мощные вспышки на Солнце

В последнее время на Солнце фиксируется много мощных вспышек. Как отметила в беседе с Life.ru экстрасенс Кристина Ольховая, сила и регулярность подобных явлений сигнализируют и предупреждают землян, что терпение Вселенной небесконечно. Человечество погрязло в пороках и плохих поступках, забыв, насколько хрупок наш мир и как просто его разрушить, считает экстрасенс.

"Вспышки — предупреждение не только глобальное, но и личное для каждого из нас. Не надо думать о том, что если мы не в состоянии повлиять на глобальную обстановку на Земле, то мы ничего не можем сделать. Каждый должен навести порядок в своей жизни, привести собственную энергетику в гармонию с энергией Земли. Начать стоит с себя", — рассказала экстрасенс.

По её словам, если в дни вспышек вы чувствуете себя плохо, это говорит о том, что нужно срочно что-то менять: отказаться от деструктивного мышления и от поступков, причиняющих боль окружающим или самому себе. Часто бывает так, что наши собственные слова и поступки разрушают в первую очередь нас самих, поэтому надо избавиться от этого и наладить свою жизнь по законам гармонии. Также плохое самочувствие во время солнечных вспышек может говорить и о том, что вы находитесь под чьим-то негативным влиянием, но просчитать под чьим именно самостоятельно очень сложно.

Кроме того, вспышка может быть и прямым указанием на что-то недоброе, например на какой-нибудь несчастный случай или ошибку. Поэтому во время солнечной активности следует проявить максимум аккуратности. Не стоит принимать значимые решения (они могут быть приняты под влиянием негативной энергии), заключать сделки или планировать важные дела.

Лучший выход из этой ситуации — взять на ближайшие 3–5 дней перерыв и посмотреть, что произойдёт. Если лично для вас ничего плохого не случилось, можно возвращаться к намеченным ранее планам.

Ольховая уточнила, что, конечно, ни о каком конце света в связи с солнечными вспышками речь не идёт.