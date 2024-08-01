В Коми трехлетнего ребенка с инвалидностью лишили необходимых занятий с логопедом

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Прокуратура Усть-Вымского района провела проверку по заявлению местной жительницы, которое поступило на прямую линию в Общественную приемную Главы Республики Коми, по поводу нарушения прав ребенка с инвалидностью. Заявительница, являющаяся многодетной матерью, сообщила, что в ее семье есть 3-летний ребенок с инвалидностью. Согласно заключению центральной психолого-медико-педагогической комиссии, ребенку необходимы занятия с логопедом.

Однако с декабря 2023 года, после увольнения специалиста в детском саду, который посещает ребенок, такие занятия не проводились, что отрицательно сказывается на его развитии.