В Коми трехлетнего ребенка с инвалидностью лишили необходимых занятий с логопедом
- 15:45 1 августа
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- Елизавета Петрова
Прокуратура Усть-Вымского района провела проверку по заявлению местной жительницы, которое поступило на прямую линию в Общественную приемную Главы Республики Коми, по поводу нарушения прав ребенка с инвалидностью.
Заявительница, являющаяся многодетной матерью, сообщила, что в ее семье есть 3-летний ребенок с инвалидностью. Согласно заключению центральной психолого-медико-педагогической комиссии, ребенку необходимы занятия с логопедом.
Однако с декабря 2023 года, после увольнения специалиста в детском саду, который посещает ребенок, такие занятия не проводились, что отрицательно сказывается на его развитии.
Прокуратура вынесла представление детскому саду, и руководство согласилось с необходимостью устранения нарушения, но реально проблема так и не была решена. В связи с этим прокуратура подала в суд заявление о возложении на детский сад обязанности нанять логопеда. Иск в настоящее время находится на рассмотрении.