Штормовое предупреждение: дожди с грозами обрушатся на всю республику Коми сегодня

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 1 августа в периоде с 11 ч до 13 ч с сохранением до 21 ч по всей республике ожидаются грозы.

МЧС республики предупреждает жителей Коми о возможных рисках во время непогоды: