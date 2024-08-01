Штормовое предупреждение: дожди с грозами обрушатся на всю республику Коми сегодня
- 11:45 1 августа
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 1 августа в периоде с 11 ч до 13 ч с сохранением до 21 ч по всей республике ожидаются грозы.
МЧС республики предупреждает жителей Коми о возможных рисках во время непогоды:
- Нарушение электроснабжения из-за обрыва ЛЭП.
- Увеличение возгораний из-за сбоев в электрических сетях и неосторожного обращения с огнём.
- ДТП из-за ухудшения видимости, "водного клина" и подтопления дорог.
- Падение деревьев, обрушение ветхих конструкций, повреждение зданий.
- Подтопление дорог и мостов из-за обильных осадков и замусоренных ливневок.
- Аварии на ж/д транспорте из-за размыва путей, авиационные инциденты по причине сильных порывов ветра.
- Происшествия в строительной сфере из-за разрушения сооружений.
- Лесные пожары из-за гроз.
- Повреждение сельхоз культур и насаждений.