В Ухте будут судить виновника ДТП, в результате которого два человека получили серьезные травмы

В Ухте перед судом предстанет виновник ДТП, в результате которого тяжкий вред здоровью причинен двум людям. Об этом сообщают в региональном МВД.

18 октября 2023 года водитель микроавтобуса при движении проигнорировал стоп-линию и проехал на желтый сигнал светофора на одном из перекрестков в Ухте. При выполнении левого поворота на встречную полосу он не уступил дорогу автомобилю «Мазда 3», что привело к столкновению. В результате аварии водитель и женщина-пассажир «Мазды 3» получили серьезные травмы.