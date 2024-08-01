В Ухте будут судить виновника ДТП, в результате которого два человека получили серьезные травмы
- 13:45 1 августа
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- Елизавета Петрова
В Ухте перед судом предстанет виновник ДТП, в результате которого тяжкий вред здоровью причинен двум людям. Об этом сообщают в региональном МВД.
18 октября 2023 года водитель микроавтобуса при движении проигнорировал стоп-линию и проехал на желтый сигнал светофора на одном из перекрестков в Ухте. При выполнении левого поворота на встречную полосу он не уступил дорогу автомобилю «Мазда 3», что привело к столкновению. В результате аварии водитель и женщина-пассажир «Мазды 3» получили серьезные травмы.
Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительный акт по делу водителя одного из предприятий города Ухты. Ему предъявлены обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Водитель частично признал свою вину. Уголовное дело передано в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.