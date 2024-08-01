Антон Виноградов занял кресло первого заместителя главы правительства Коми

С 1 августа 2024 года Антон Виноградов вступает в должность первого заместителя председателя Правительства Коми. Соответствующее распоряжение подписано Владимиром Уйбой, Главой региона.

Таким образом, с 1 августа 2024 года в Правительстве Республики Коми будет два первых заместителя председателя. Подобная практика успешно применяется и в других регионах России, работающих над привлечением инвесторов.