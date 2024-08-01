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Антон Виноградов занял кресло первого заместителя главы правительства Коми

Антон Виноградов занял кресло первого заместителя главы правительства КомиФото правительства Коми

С 1 августа 2024 года Антон Виноградов вступает в должность первого заместителя председателя Правительства Коми. Соответствующее распоряжение подписано Владимиром Уйбой, Главой региона.

Таким образом, с 1 августа 2024 года в Правительстве Республики Коми будет два первых заместителя председателя. Подобная практика успешно применяется и в других регионах России, работающих над привлечением инвесторов.

Эльмира Ахмеева продолжит свою работу по координации текущей деятельности регионального Правительства, тогда как Антон Виноградов сосредоточится на разработке инвестиционной политики Республики Коми и стимулировании частных вложений.

При этом общее количество заместителей Председателя Правительства останется прежним. Это изменение не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.

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