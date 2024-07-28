Школьницы из Коми наткнулись на маньяка в соцсетях

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В Севастополе завершено расследование резонансного дела, связанного с развратными действиями в отношении несовершеннолетних. Как стало известно, 41-летний местный житель использовал социальные сети для знакомства с девочками до 18 лет под маской женщины. Этот случай шокировал общественность и вынудил правоохранительные органы обратить внимание на безопасность детей в интернете.

По информации следственных органов, мужчина создал фейковую страничку в популярной социальной сети, именуя себя женским именем, и начал активно общаться с девочками из разных регионов России. Злоумышленник использовал тактику подстрекательства, отправляя жертвам изображения порнографического содержания и требуя ответного «контента». В результате таких действий жертвами оказались 18 несовершеннолетних девушек, в том числе девочки до 12 лет из Республики Коми, Мордовии и Курганской области.

Данный инцидент вызвал большой общественный резонанс, так как показывает, насколько легко мошенники могут манипулировать детьми в виртуальной среде. Родители и специалисты в области детской безопасности настоятельно призвали к более внимательному контролю за действиями детей в интернете и необходимости обучения навыкам безопасного общения в сети.

Судебное разбирательство длилось несколько месяцев и вскрыло все подробности криминальной схемы, которую использовал злоумышленник. Несмотря на то, что мужчина пытался скрыть свое личное имя, правоохранители смогли установить его личность и собрать достаточное количество улик для обвинительного заключения.

Суд вынес приговор: мужчине назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Особое внимание судебная инстанция уделила последствиям его действий и страданиям, которые он причинял детям. В дополнение к основной мере наказания, после освобождения ему запрещено работать с интернет-ресурсами на протяжении 12 лет, что, по словам экспертов, поможет защитить юных пользователей от возможных повторений подобной ситуации.