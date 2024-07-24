ФАП в поселке Седъю придется ремонтировать врачам

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ФАП в поселке Седъю будет отремонтирован и укомплектован медработниками. Об этом сообщают в региональной прокуратуре. Прокуратура города Ухты провела проверку соблюдения законодательства о защите здоровья граждан при оказании медицинской помощи жителям поселка Седъю.

Согласно законам, в населенных пунктах с численностью населения от 301 до 1000 человек должны быть организованы фельдшерско-акушерские пункты или медицинские пункты, независимо от расстояния до ближайшего медицинского учреждения.

Результаты проверки показали, что в составе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ухтинская городская поликлиника» существует фельдшерско-акушерский пункт в поселке Седъю, но он не функционирует из-за нехватки сотрудников и необходимости ремонта помещений.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на поликлинику обязанности провести ремонт ФАПа и оборудовать его медицинским персоналом.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, однако ответчик подал апелляцию. Верховный суд Республики Коми поддержал позицию прокуратуры, оставив решение суда первой инстанции без изменений.