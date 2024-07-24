В Ухте продают общественный туалет за полмиллиона рублей

Фото с сайта torgi.gov.ru

В Ухте выставили на продажу общественный туалет. Город намерен получить за объект полмиллиона рублей. В конце июня 2024 года Магомед Османов, руководитель администрации Ухты, на основании решения совета депутатов и плана приватизации утвердил постановление об условиях продажи здания общественного туалета, расположенного на улице Октябрьской. Вслед за этим был объявлен аукцион.

Согласно документации, это одноэтажное кирпичное здание площадью 36 квадратных метров было построено в 1970 году. Из технического паспорта за 2009 год видно, что тогда уже наблюдались признаки износа: осадка фундамента, трещины в стенах и перегородках, повреждения крыши, износ полов и повреждения канализации.

Начальная цена объекта составляет 545 тысяч рублей, при этом стоимость земельного участка площадью 191 квадратный метр — 237 тысяч рублей. В рамках аукциона предполагается одновременная продажа здания и земельного участка.