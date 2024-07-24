Ухтинец украл терминал у кассира в магазине «Пятерочка»

Житель Ухты похитил терминал у кассира в магазине «Пятерочка». Мужчина ошибочно принял устройство за мобильный телефон. На следующий день похититель пришел снова за покупками, где его и задержали. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Мировой судья Пионергорского судебного участка города Ухта рассмотрел дело о 49-летнем местном жителе. Его признали виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Оказалось, что в апреле 2024 года, находясь в состоянии опьянения, мужчина вместе с товарищем вошел в один из магазинов сети «Пятерочка». На кассе он заметил терминал сбора данных, который выглядел как сенсорный мобильный телефон.