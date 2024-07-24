Ухтинец украл терминал у кассира в магазине «Пятерочка»
- 15:45 24 июля
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- Елизавета Петрова
Житель Ухты похитил терминал у кассира в магазине «Пятерочка». Мужчина ошибочно принял устройство за мобильный телефон. На следующий день похититель пришел снова за покупками, где его и задержали. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Мировой судья Пионергорского судебного участка города Ухта рассмотрел дело о 49-летнем местном жителе. Его признали виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Оказалось, что в апреле 2024 года, находясь в состоянии опьянения, мужчина вместе с товарищем вошел в один из магазинов сети «Пятерочка». На кассе он заметил терминал сбора данных, который выглядел как сенсорный мобильный телефон.
Воспользовавшись моментом, когда кассир был занят другими покупателями, мужчина украл устройство. На следующий день, когда он вернулся в магазин, его задержали сотрудники магазина, вызвав полицию. В ходе допроса злоумышленник объяснил, что перепутал терминал с мобильным телефоном и хотел оставить его себе.
Мировой судья подтвердил виновность мужчины и приговорил его к 240 часам обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу. Расследование проводилось отделом МВД России по Ухте.