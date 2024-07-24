В Ижемском районе утонул мужчина: его тело ищут ухтинские спасатели 

23 июля неподалеку от села Няшабож (Ижемский район) на реке Печора утонул мужчина 1985 года рождения. Обстоятельства трагедии уточняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Для проведения поисковой операции в район прибыли спасатели из Ухты. Согласно оперативным данным, с начала лета в водоемах республики произошло 17 инцидентов, в результате которых погибли 12 человек, включая двух юношей.