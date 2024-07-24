В Ижемском районе утонул мужчина: его тело ищут ухтинские спасатели
- 14:30 24 июля
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- Елизавета Петрова
23 июля неподалеку от села Няшабож (Ижемский район) на реке Печора утонул мужчина 1985 года рождения. Обстоятельства трагедии уточняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
Для проведения поисковой операции в район прибыли спасатели из Ухты. Согласно оперативным данным, с начала лета в водоемах республики произошло 17 инцидентов, в результате которых погибли 12 человек, включая двух юношей.
Большая часть трагедий случилась в местах, не предназначенных для плавания и не обеспеченных необходимыми условиями для безопасного отдыха. В 83% случаев погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
По сведениям на текущий год, на водоемах Республики Коми произошло 34 происшествия, унесших жизни 23 человек.
Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует гражданам следовать правилам безопасности:
- купайтесь только в специально оборудованных местах;
- плавание в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено!