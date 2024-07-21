Продукция тепличных хозяйств Коми и НАО признана безопасной
- 21:45 21 июля
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- Анастасия Амелькина
В Коми проверили качество местной продукции. Проверка прошла в тепличных комплексах региона. Об этом пишет Комиинформ.
С начала летнего сезона в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора начали поступать запросы от жителей о подтверждении качества продукции, выращенной в теплицах Республики Коми. В ответ на эти обращения в нашем регионе и Ненецком автономном округе была проведена проверка безопасности тепличных овощей.
В Республике Коми взяли образцы томатов из ООО Тепличный комплекс «Сосногорский», а также томатов и огурцов из ООО «Пригородный». В Ненецком автономном округе были отобраны образцы огурцов и томатов из АО «Ненецкая агропромышленная компания».
Все образцы направлены на исследования в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам экспертиз не выявлено превышений допустимых норм пестицидов и нитратов. Продукция признана безопасной.