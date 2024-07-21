Продукция тепличных хозяйств Коми и НАО признана безопасной

В Коми проверили качество местной продукции. Проверка прошла в тепличных комплексах региона. Об этом пишет Комиинформ.

С начала летнего сезона в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора начали поступать запросы от жителей о подтверждении качества продукции, выращенной в теплицах Республики Коми. В ответ на эти обращения в нашем регионе и Ненецком автономном округе была проведена проверка безопасности тепличных овощей.