В Коми приставы взыскали долг с заказчика мебели

Усинец заказал мебель, но внёс не всю сумму. Теперь ему ограничен выезд из России. Также мужчине придётся заплатить больше неуплаченного. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Коми.

Предприниматель из Усинска заказал мебель в Подмосковье. Большую часть работ мужчина оплатил, но оставшиеся 169 тысяч до изготовителя мебели так и не дошли. Пострадавшему пришлось обратится в суд, чтобы взыскать с неплательщика деньги. Сумма взыскания вместе с неустойкой и судебными расходами составила 300 тысяч 850 рублей.