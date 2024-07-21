2 ребёнка и 38 взрослых за сутки погибли на водоёмах России

В России за сутки в водоёмах утонуло 40 человек. Поиски некоторых продолжаются. Об этом пишут РИА Новости.

За последние 24 часа на водоёмах России погибло 40 человек, из них два ребёнка. Случаи приходятся на разные уголки нашей страны. Некоторых из жертв происшествий на воде всё ещё ищут.