2 ребёнка и 38 взрослых за сутки погибли на водоёмах России
- 16:00 21 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В России за сутки в водоёмах утонуло 40 человек. Поиски некоторых продолжаются. Об этом пишут РИА Новости.
За последние 24 часа на водоёмах России погибло 40 человек, из них два ребёнка. Случаи приходятся на разные уголки нашей страны. Некоторых из жертв происшествий на воде всё ещё ищут.
Так, в Красноярском крае водолазы ведут поиски неизвестного. На Енисее рыбаки заметили тонущего человека и сообщили об этом.
В Бурятии на одном из карьеров утонуло сразу три человека. Компания пошла купаться в нетрезвом состоянии.
В Ростовской области идут поиски 15-летнего местного жителя. Подросток купался вместе с мамой в необорудованном месте. По этой же причине утонул житель Пермского края. Мужчина пренебрег запретом купания.