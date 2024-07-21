Синоптики рассказали о погоде в Коми 22 июля

В Коми пройдут небольшие дожди. Температура остаётся по-прежнему высокой. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

22 июля 2024 года в Коми ожидается переменная облачность. На севере региона пройдут небольшие дожди. Юг Республике без осадков. Ночью ожидается северный ветер 1-6 метров в секунду, днём скорость увеличится до 4-9 метров в секунду. На северо-востоке Коми днём +14...+19°С, местами ночью температура в регионе может упасть до +1 градуса.