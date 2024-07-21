В Коми для старшего поколения прошёл сплав по Вычегде
- 13:00 21 июля
- 6+
- Анастасия Амелькина
Фото со страницы Владимира Уйбы
Пожилые жители Усть-Куломского района отправились в многоэтапное путешествие по реке Вычегда. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.
Началось их приключение с посещения храма святых Апостолов Петра и Павла, где матушка Ольга провела информационную экскурсию. После этого группа отправилась в речной сплав до местечка Кужкурья, в котором их ждал обед и ужин, а также разнообразная культурная и спортивная программа.
На следующий день маршрут был продолжен. Ветераны заглянули в Стефано-Ульяновский мужской монастырь, где экскурсию провёл отец Антоний. Посетители оставили свечи у старинных икон. Организацию активного отдыха для пожилых жителей региона осуществляет Совет ветеранов Коми, вдохновляя их на насыщенную жизнь на пенсии.