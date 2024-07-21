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В Коми для старшего поколения прошёл сплав по Вычегде

В Коми для старшего поколения прошёл сплав по Вычегде Фото со страницы Владимира Уйбы

Пожилые жители Усть-Куломского района отправились в многоэтапное путешествие по реке Вычегда. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.

Началось их приключение с посещения храма святых Апостолов Петра и Павла, где матушка Ольга провела информационную экскурсию. После этого группа отправилась в речной сплав до местечка Кужкурья, в котором их ждал обед и ужин, а также разнообразная культурная и спортивная программа.

На следующий день маршрут был продолжен. Ветераны заглянули в Стефано-Ульяновский мужской монастырь, где экскурсию провёл отец Антоний. Посетители оставили свечи у старинных икон. Организацию активного отдыха для пожилых жителей региона осуществляет Совет ветеранов Коми, вдохновляя их на насыщенную жизнь на пенсии.

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