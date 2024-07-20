В Коми прошёл обучающий тематический вебинар для развития энергосервиса

Для стимулирования развития энергосервиса в Коми республиканский центр энергосбережения провел специальный образовательно-тематический вебинар. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.

64 участника - представители органов власти и муниципальных структур Коми - узнали о применении механизма энергосервисного контракта в различных городах и районах, чтобы внедрить эту систему на местах. Участники мероприятия обсудили основные принципы и выгоды энергосервисных контрактов, а также изучили методы составления списка зданий, в которых возможно на основании анализа организовать конкурсы на заключение этих контрактов.