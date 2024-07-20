В Коми прошёл обучающий тематический вебинар для развития энергосервиса
- 21:45 20 июля
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- Анастасия Амелькина
Для стимулирования развития энергосервиса в Коми республиканский центр энергосбережения провел специальный образовательно-тематический вебинар. Об этом пишет глава региона Владимир Уйба.
64 участника - представители органов власти и муниципальных структур Коми - узнали о применении механизма энергосервисного контракта в различных городах и районах, чтобы внедрить эту систему на местах. Участники мероприятия обсудили основные принципы и выгоды энергосервисных контрактов, а также изучили методы составления списка зданий, в которых возможно на основании анализа организовать конкурсы на заключение этих контрактов.
Такую просветительскую работу центр осуществляет по инициативе Комитета по тарифам Коми для модернизации инфраструктуры объектов бюджетной сферы. В конечном итоге, целью является оптимизация расходов регионального бюджета на коммунальные услуги.