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Сосногорский «Горизонт» получил новое сценическое покрытие

Сосногорский «Горизонт» получил новое сценическое покрытиефото администрации Сосногорска

Сосногорский ДК стал участником инициативных проектов. Теперь там появится новое сценическое покрытие. Об этом сообщает администрация города.

В Сосногорском районе успешно воплощаются три направления инициативного бюджетирования: «Народный бюджет», «Народные инициативы» и новую ветвь – «Инициативные проекты».

По словам начальника отдела экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» Светланы Рубцовой, инициативные проекты представляют жители района для решения значимых социальных проблем. Благодаря таким проектам улучшаются комфортные условия проживания в населенных пунктах и проводится их благоустройство.

Одним из таких проектов стало «Приобретение и установка сценического покрытия для городского дома культуры «Горизонт». На сегодняшний день выполнены работы по укладке фанеры и монтажу сценического линолеума в концертном зале и хореографическом классе.

Следует подчеркнуть, что сцена ГДК «Горизонт» используется для проведения городских, районных, республиканских и гастрольных мероприятий. В танцевальных классах занимаются ансамбль танца «Дзоридзьяс», клубное формирование «Красота и здоровье» и профессиональная студия современного танца «КриSтал».

В этом году в Сосногорском районе реализуются 20 проектов «Народного бюджета», два инициативных проекта и три народные инициативы.

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