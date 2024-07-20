Сосногорский «Горизонт» получил новое сценическое покрытие
- 15:45 20 июля
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- Анастасия Амелькина
Сосногорский ДК стал участником инициативных проектов. Теперь там появится новое сценическое покрытие. Об этом сообщает администрация города.
В Сосногорском районе успешно воплощаются три направления инициативного бюджетирования: «Народный бюджет», «Народные инициативы» и новую ветвь – «Инициативные проекты».
По словам начальника отдела экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» Светланы Рубцовой, инициативные проекты представляют жители района для решения значимых социальных проблем. Благодаря таким проектам улучшаются комфортные условия проживания в населенных пунктах и проводится их благоустройство.
Одним из таких проектов стало «Приобретение и установка сценического покрытия для городского дома культуры «Горизонт». На сегодняшний день выполнены работы по укладке фанеры и монтажу сценического линолеума в концертном зале и хореографическом классе.
Следует подчеркнуть, что сцена ГДК «Горизонт» используется для проведения городских, районных, республиканских и гастрольных мероприятий. В танцевальных классах занимаются ансамбль танца «Дзоридзьяс», клубное формирование «Красота и здоровье» и профессиональная студия современного танца «КриSтал».
В этом году в Сосногорском районе реализуются 20 проектов «Народного бюджета», два инициативных проекта и три народные инициативы.