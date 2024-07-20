Сосногорский «Горизонт» получил новое сценическое покрытие

фото администрации Сосногорска

Сосногорский ДК стал участником инициативных проектов. Теперь там появится новое сценическое покрытие. Об этом сообщает администрация города. В Сосногорском районе успешно воплощаются три направления инициативного бюджетирования: «Народный бюджет», «Народные инициативы» и новую ветвь – «Инициативные проекты».

По словам начальника отдела экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального района «Сосногорск» Светланы Рубцовой, инициативные проекты представляют жители района для решения значимых социальных проблем. Благодаря таким проектам улучшаются комфортные условия проживания в населенных пунктах и проводится их благоустройство.

Одним из таких проектов стало «Приобретение и установка сценического покрытия для городского дома культуры «Горизонт». На сегодняшний день выполнены работы по укладке фанеры и монтажу сценического линолеума в концертном зале и хореографическом классе.

Следует подчеркнуть, что сцена ГДК «Горизонт» используется для проведения городских, районных, республиканских и гастрольных мероприятий. В танцевальных классах занимаются ансамбль танца «Дзоридзьяс», клубное формирование «Красота и здоровье» и профессиональная студия современного танца «КриSтал».