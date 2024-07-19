В Коми 16-летний мотоциклист врезался в авто другого подростка и впал в кому

В Усть-Куломском районе 16-летний подросток на мопеде впал в кому после столкновения с автомобилем. За рулем машины также находился несовершеннолетний. Об этом сообщает Управление ГАИ по Республике Коми.

По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 18 июля в 20:35 в Усть-Куломском районе. Мопедист на "Альфа" двигался по 10-му километру дороги, ведущей к поселку Югыдъяг, он не сумел удержать равновесие и врезался в припаркованный ВАЗ-2106. За рулем машины был 16-летний подросток.