В Коми 16-летний мотоциклист врезался в авто другого подростка и впал в кому
- 14:45 19 июля
- 16+
- Инесса Богатая
В Усть-Куломском районе 16-летний подросток на мопеде впал в кому после столкновения с автомобилем. За рулем машины также находился несовершеннолетний. Об этом сообщает Управление ГАИ по Республике Коми.
По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 18 июля в 20:35 в Усть-Куломском районе. Мопедист на "Альфа" двигался по 10-му километру дороги, ведущей к поселку Югыдъяг, он не сумел удержать равновесие и врезался в припаркованный ВАЗ-2106. За рулем машины был 16-летний подросток.
Юный мопедист получил серьезные травмы. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и внутреннюю травму, из-за которого мальчик впал в кому. Пострадавшего госпитализировали.
Подросток управлял мопедом без шлема, не имея водительских прав. У 16-летнего водителя легковушки также отсутствовали права, и машину отправили на спецстоянку.
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