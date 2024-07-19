Хватают прямо на пляже: семь строгих запретов для туристов, отдыхающих на море в Сочи
- 15:17 19 июля
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- Служба новостей
В Сочи начались проверки пляжей: что нужно знать, чтобы избежать штрафов
Внимание всем отдыхающим в Сочи! Муниципальный центр управления города напомнил местным жителям и гостям курорта о строгих правилах поведения на пляжах. Сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства и уже вызвало широкий резонанс.
Администрация Лазаревского района совместно с сотрудниками УВД начала регулярные рейды по пляжам, чтобы пресечь нахождение граждан в обнаженном виде. В ходе таких проверок уже были задержаны четыре нарушителя, доставленные в отдел полиции для составления административных протоколов.
Что категорически запрещено на пляжах Сочи:
- Нахождение в обнаженном виде.
- Купание в неположенных местах.
- Употребление спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения.
- Курение.
- Разведение костров.
- Выгул собак.
- Выбрасывание мусора вне специализированных контейнеров.
Советы для отдыхающих:
Администрация также напомнила о важности заботы о своем здоровье при нахождении под открытым солнцем. Несколько рекомендаций помогут вам избежать неприятностей и сохранить здоровье:
- Пользуйтесь головными уборами.
- Пейте больше жидкости.
- Используйте специальные кремы для защиты от солнечных лучей.
Эти простые правила помогут вам наслаждаться отдыхом без лишних проблем и штрафов. Помните, соблюдение правил на пляже — это не только вопрос личной безопасности, но и проявление уважения к окружающим.
Заключение:
Отдых в Сочи — это возможность насладиться морем и солнцем, но не забывайте о правилах поведения. Администрация города и сотрудники УВД работают над тем, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех отдыхающих. Соблюдайте правила, и ваш отдых пройдет без неприятных сюрпризов, пишет progorodnn.ru.
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