Хватают прямо на пляже: семь строгих запретов для туристов, отдыхающих на море в Сочи

Фото из архива "Про Города"

В Сочи начались проверки пляжей: что нужно знать, чтобы избежать штрафов Внимание всем отдыхающим в Сочи! Муниципальный центр управления города напомнил местным жителям и гостям курорта о строгих правилах поведения на пляжах. Сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства и уже вызвало широкий резонанс.

Администрация Лазаревского района совместно с сотрудниками УВД начала регулярные рейды по пляжам, чтобы пресечь нахождение граждан в обнаженном виде. В ходе таких проверок уже были задержаны четыре нарушителя, доставленные в отдел полиции для составления административных протоколов.

Что категорически запрещено на пляжах Сочи:

Нахождение в обнаженном виде. Купание в неположенных местах. Употребление спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Курение. Разведение костров. Выгул собак. Выбрасывание мусора вне специализированных контейнеров.

Советы для отдыхающих:

Администрация также напомнила о важности заботы о своем здоровье при нахождении под открытым солнцем. Несколько рекомендаций помогут вам избежать неприятностей и сохранить здоровье:

Пользуйтесь головными уборами. Пейте больше жидкости. Используйте специальные кремы для защиты от солнечных лучей.

Эти простые правила помогут вам наслаждаться отдыхом без лишних проблем и штрафов. Помните, соблюдение правил на пляже — это не только вопрос личной безопасности, но и проявление уважения к окружающим.

Заключение:

Отдых в Сочи — это возможность насладиться морем и солнцем, но не забывайте о правилах поведения. Администрация города и сотрудники УВД работают над тем, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех отдыхающих. Соблюдайте правила, и ваш отдых пройдет без неприятных сюрпризов, пишет progorodnn.ru.