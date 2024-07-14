6 районных больниц в Коми получат новые адаптационные кровати с ручным управлением

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В Коми значительное внимание уделяется развитию медицинских учреждений, особенно в сфере паллиативной помощи. В рамках этого направления в районные больницы республики поступят новые адаптационные кровати с ручным управлением. Недавно на портале госзакупок были опубликованы результаты электронного аукциона, проведенного для обеспечения этих поставок. Аукцион стал частью проекта "Развитие паллиативной медицинской помощи" в 2024 году.

Начальная стоимость закупки составила 4,48 миллиона рублей. Однако, по результатам рассмотрения заявок, до электронного конкурса был допущен только один участник, предложение которого соответствовало всем требованиям. Этот участник согласился реализовать проект за 3,7 миллиона рублей. На момент подготовки публикации имя подрядной организации еще не было озвучено.

Согласно технической документации, в течение 60 дней с момента заключения договора подрядчик обязан поставить 37 адаптационных кроватей с ручным управлением в шесть районных больниц Республики Коми. Усть-Куломская центральная районная больница получит 15 кроватей, Койгородская — 11, Корткеросская — 5, а Прилузская, Сосногорская и Усть-Вымская центральные районные больницы — по 2 кровати каждая.

Каждая из адаптационных кроватей, которые будут поставлены в больницы, должна отвечать строгим требованиям. В частности, они должны быть оборудованы боковыми ограждениями и иметь грузоподъемность до 160 кг. Кровати будут оснащены четырьмя секциями с механическим типом регулировки, а также тремя механическими адаптационными приводами. Особое внимание уделено качеству матрасов, которые должны быть толщиной не менее 100 мм и снабжены гигиеническим чехлом.

Помимо основных функций, кровати должны иметь устройства для фиксации колес, что обеспечит безопасность пациентов. Важно, что каждая кровать будет оснащена туалетным устройством для установки и удаления судна, а также функциями кардиокресла и бокового переворачивания пациента. Это значительно облегчит уход за пациентами, нуждающимися в паллиативной помощи, и повысит комфорт их пребывания в больнице.