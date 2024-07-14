В Коми ищут родственников 1-ой женщины-архитектора республики

Фото Нацбиблиотеки Коми

В Коми ведутся активные поиски родственников первой женщины-архитектора республики, Феофании Тентюковой. Сотрудники Национальной библиотеки региона, которые уже второй год подряд ухаживают за её захоронением, параллельно ищут её близких, чтобы помочь в сохранении памяти об этом выдающемся деятеле.

С 2023 года коллектив Национальной библиотеки Коми взял шефство над местом захоронения Феофании Тентюковой. Благодаря её трудам в конце 1950-х годов в Сыктывкаре появилось здание учреждения на улице Советской, 13. Это здание до сих пор является значимым объектом в архитектурном ансамбле города и напоминает о вкладе Тентюковой в развитие архитектуры региона.

На очередном выезде к могиле архитектора на городском кладбище волонтеры навели порядок: убрали листву и сорную траву, собрали и вынесли мусор. Эти мероприятия станут регулярными, чтобы сохранить и поддерживать в хорошем состоянии место упокоения Феофании Тентюковой.

Несмотря на усилия, пока не удалось установить, остались ли у Феофании Александровны родственники. Коллектив библиотеки обращается к общественности с просьбой помочь в поиске семьи архитектора. Сотрудники готовы оказать всестороннюю поддержку по благоустройству захоронения и сохранению памяти о выдающемся архитекторе.