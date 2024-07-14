В Коми ищут родственников 1-ой женщины-архитектора республики
- 17:30 14 июля
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- Дмитрий Толстенёв
В Коми ведутся активные поиски родственников первой женщины-архитектора республики, Феофании Тентюковой.
Сотрудники Национальной библиотеки региона, которые уже второй год подряд ухаживают за её захоронением, параллельно ищут её близких, чтобы помочь в сохранении памяти об этом выдающемся деятеле.
С 2023 года коллектив Национальной библиотеки Коми взял шефство над местом захоронения Феофании Тентюковой. Благодаря её трудам в конце 1950-х годов в Сыктывкаре появилось здание учреждения на улице Советской, 13. Это здание до сих пор является значимым объектом в архитектурном ансамбле города и напоминает о вкладе Тентюковой в развитие архитектуры региона.
На очередном выезде к могиле архитектора на городском кладбище волонтеры навели порядок: убрали листву и сорную траву, собрали и вынесли мусор. Эти мероприятия станут регулярными, чтобы сохранить и поддерживать в хорошем состоянии место упокоения Феофании Тентюковой.
Несмотря на усилия, пока не удалось установить, остались ли у Феофании Александровны родственники. Коллектив библиотеки обращается к общественности с просьбой помочь в поиске семьи архитектора. Сотрудники готовы оказать всестороннюю поддержку по благоустройству захоронения и сохранению памяти о выдающемся архитекторе.
Феофания Тентюкова внесла значительный вклад в развитие архитектуры Коми, и её наследие продолжает жить в зданиях и сооружениях, которые она спроектировала. Её труд был высоко оценен современниками, и сейчас важно сохранить память о её достижениях для будущих поколений. Национальная библиотека региона призывает всех, кто может владеть информацией о родственниках или близких Феофании Тентюковой, откликнуться.