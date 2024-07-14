Выпавшего из окна 2-летнего жителя Коми перевезли вертолетом в Сыктывкар
- 12:15 14 июля
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- Дмитрий Толстенёв
Выпавшего из окна двухлетнего мальчика из Инты эвакуировали вертолетом в Сыктывкар. Малыша доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, а его эвакуация заняла три часа, как сообщает Минздрав Коми.
Медицинскую операцию по спасению ребёнка организовал Территориальный центр медицины катастроф. Вертолет с бригадой врачей на борту вылетел из Сыктывкара в Инту под руководством анестезиолога-реаниматолога Анастасии Ремшуевой. Врач рассказала, что изначально вылет был запланирован на утро 12 июля, однако из-за неблагоприятных погодных условий он был отложен до вечера.
Оперативный отдел поставил задачу эвакуировать двух пациентов: двухлетнего ребёнка с тяжёлой сочетанной травмой и взрослого, пострадавшего после производственной травмы. Как только позволила погода, команда медиков вылетела в Инту. На месте врачи осмотрели обоих пациентов. Ребёнок был в сознании, но у него диагностировали челюстно-лицевую травму, полученную при падении с четвертого этажа. Взрослый пациент находился в тяжелом состоянии после производственной травмы. Медицинские работники Инты сделали всё возможное, чтобы стабилизировать состояние обоих пациентов до прибытия вертолета.
Решение о транспортировке обоих пациентов на борту вертолета было принято с учетом их тяжелого состояния и необходимости срочной специализированной помощи. Анастасия Ремшуева отметила, что медицинская команда Инты проделала отличную работу, обеспечив первоначальную стабилизацию пострадавших. Благодаря их усилиям и оперативной реакции, эвакуация прошла без осложнений, и состояние пациентов не ухудшилось в процессе транспортировки.
Пациенты были доставлены в специализированные медицинские учреждения в Сыктывкаре. Двухлетнего мальчика приняли в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ему будет предоставлена необходимая высококвалифицированная помощь. Взрослого пациента направили в другой специализированный медицинский центр для дальнейшего лечения и реабилитации.