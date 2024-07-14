Выпавшего из окна 2-летнего жителя Коми перевезли вертолетом в Сыктывкар

Выпавшего из окна двухлетнего мальчика из Инты эвакуировали вертолетом в Сыктывкар. Малыша доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, а его эвакуация заняла три часа, как сообщает Минздрав Коми.

Медицинскую операцию по спасению ребёнка организовал Территориальный центр медицины катастроф. Вертолет с бригадой врачей на борту вылетел из Сыктывкара в Инту под руководством анестезиолога-реаниматолога Анастасии Ремшуевой. Врач рассказала, что изначально вылет был запланирован на утро 12 июля, однако из-за неблагоприятных погодных условий он был отложен до вечера.