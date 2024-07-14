В одном из районов Коми подросток на мопеде сбил 9-летнего ребенка

Фото редакции

В Корткеросском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Как сообщили "Комиинформу" в Управлении Госавтоинспекции по Коми, инцидент случился 12 июля около 15:40. 14-летний подросток, управляя мопедом Patron, двигался по дороге со стороны села Нившера в направлении деревни Алексеевка. На этой дороге мотоциклист сбил 9-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде попутно мопеду по середине проезжей части.

В результате столкновения девочка получила перелом правой ключицы. К счастью, её состояние не потребовало госпитализации, и она осталась под наблюдением дома. Стоит отметить, что в момент происшествия ребёнок находился на улице без сопровождения взрослых, что добавляет трагичности к ситуации.

По данным Госавтоинспекции, 14-летний подросток не имел водительских прав, что само по себе является грубым нарушением правил дорожного движения. Мопед, на котором передвигался юный нарушитель, принадлежит его законным представителям. В связи с этим на родителя подростка был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, в виде штрафа до 30 тысяч рублей.

Происшествие вновь поднимает вопросы о безопасности детей на дорогах и ответственности родителей за их действия. Важно помнить, что дороги являются зоной повышенной опасности, и соблюдение правил дорожного движения должно быть приоритетом для всех участников движения, независимо от их возраста. Несовершеннолетние водители особенно уязвимы на дорогах, поскольку часто не обладают достаточным опытом и знаниями для безопасного управления транспортными средствами.