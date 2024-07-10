ЖКУ по-сыктывкарски: повод для перерасчета
- 14:58 10 июля
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- Дарья Шучалина
Когда в платежке за коммунальные услуги вы видите не те цифры, что ожидали, проверьте: возможно, вам полагается перерасчет.
Как это понять – читателям «Про Города» рассказали в региональном центре «ЖКХ Контроль».
Оплату можно пересчитать за такие коммунальные услуги, как: электричество, горячая и холодная вода, отопление, газ, канализация и вывоз мусора (ТКО).
- На перерасчет вы можете претендовать, если не жили по месту прописки свыше пяти суток. Факт отсутствия нужно подтвердить документами. Например, копией приказа о командировке или отпуске, справкой из больницы о стационарном курсе лечения, проездными билетами к месту учебной сессии и пр., - отметили нашему изданию в регцентре. – Также перерасчет возможен в случае, если из вашей квартиры выписан кто-то из жильцов.
На вопрос «Про Города», отчего вообще возникает переплата как таковая, общественники нам пояснили, что причин обычно три. Во-первых, возможны сбои в предоставлении коммунальных ресурсов по вине их поставщиков или управленцев жилфондом (аварии и т.п.). Во-вторых, если услуги предоставлены не качественные: это касается температуры воды, давления газа, напряжения электричества… Все показатели прописаны в законодательстве. Ну, а, в-третьих, причиной может стать неисправность приборов учета.
- Чтобы получить перерасчет, следует обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, либо напрямую в ресурсоснабжающую организацию, - напомнили нашим читателям в «ЖКХ Контроле». – К заявлению важно приложить доказательства: документы, подтверждающие причину для перерасчета. Направить документы можно через ГИС ЖКХ иои принести лично.
В случае игнорирования обоснованного требования о перерасчете (в течение месяца с момента подачи заявления) собственник «квадратных метров» вправе обратиться с жалобой в госжилинспекцию (ГЖИ) либо в Службу Коми стройжилтехнадзора (ССЖТН). А при их бездействии или «отписке» - в прокуратуру по месту жительства. Еще один, но более длительный и затратный путь, - подать на виновных в суд.