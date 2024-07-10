ЖКУ по-сыктывкарски: повод для перерасчета

Когда в платежке за коммунальные услуги вы видите не те цифры, что ожидали, проверьте: возможно, вам полагается перерасчет.

Как это понять – читателям «Про Города» рассказали в региональном центре «ЖКХ Контроль».

Оплату можно пересчитать за такие коммунальные услуги, как: электричество, горячая и холодная вода, отопление, газ, канализация и вывоз мусора (ТКО).

- На перерасчет вы можете претендовать, если не жили по месту прописки свыше пяти суток. Факт отсутствия нужно подтвердить документами. Например, копией приказа о командировке или отпуске, справкой из больницы о стационарном курсе лечения, проездными билетами к месту учебной сессии и пр., - отметили нашему изданию в регцентре. – Также перерасчет возможен в случае, если из вашей квартиры выписан кто-то из жильцов.

На вопрос «Про Города», отчего вообще возникает переплата как таковая, общественники нам пояснили, что причин обычно три. Во-первых, возможны сбои в предоставлении коммунальных ресурсов по вине их поставщиков или управленцев жилфондом (аварии и т.п.). Во-вторых, если услуги предоставлены не качественные: это касается температуры воды, давления газа, напряжения электричества… Все показатели прописаны в законодательстве. Ну, а, в-третьих, причиной может стать неисправность приборов учета.