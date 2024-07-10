Марганец в воде: когда в Эжве усилят водоподготовку?
- 14:56 10 июля
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- Дарья Шучалина
Почему власти столицы Коми не спешат с подбором подрядчика на проведение работ, которые предотвратят повышение в Эжве уровня марганца в воде из-под крана?
На этот вопрос «Про Города» пояснения дал руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин. Он сообщил, что проблема превышения марганца в кранах жителей Эжвинского района происходит каждый год в одно и то же время – в период весеннего схода снега с реки.
- В этом году, как всегда, дноуглубительные работы предприятие провело (имеется ввиду ЭМУП «Жилкомхоз» - прим. ред.), - пояснил собеседник нашего издания. – Параллельно мы провели через экспертизу проект установки станции для усиления водоподготовки (так называемая деманганация – прим. ред.).
Первый аукцион по выбору подрядчика не состоялся, поскольку не оказалось желающих принять в нем участие. Как признался мэр, он сознательно заложил немного средств, поскольку задача местной власти – экономить бюджет города.
- На второй аукцион мы немного увеличили стоимость. Если не будет отклика, проведем в третий раз и далее – до тех пор, пока не заинтересуем компании. По времени успеваем. Речь о необходимости установки станции перед будущей весной. А до того периода водозабор работает хорошо, вода черпается не со дна, так что ее изначальное качество в норме.
Напомним, поручение провести деманганацию во избежание превышения уровня марганца в воде властям столицы Коми дал Глава региона, поскольку в адрес Владимира Уйбы этой весной поступили массовые жалобы жителей данного района столицы Коми на неприятный запах и желтизну воды из-под крана.