Марганец в воде: когда в Эжве усилят водоподготовку?

Почему власти столицы Коми не спешат с подбором подрядчика на проведение работ, которые предотвратят повышение в Эжве уровня марганца в воде из-под крана?

На этот вопрос «Про Города» пояснения дал руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин. Он сообщил, что проблема превышения марганца в кранах жителей Эжвинского района происходит каждый год в одно и то же время – в период весеннего схода снега с реки.

- В этом году, как всегда, дноуглубительные работы предприятие провело (имеется ввиду ЭМУП «Жилкомхоз» - прим. ред.), - пояснил собеседник нашего издания. – Параллельно мы провели через экспертизу проект установки станции для усиления водоподготовки (так называемая деманганация – прим. ред.).

Первый аукцион по выбору подрядчика не состоялся, поскольку не оказалось желающих принять в нем участие. Как признался мэр, он сознательно заложил немного средств, поскольку задача местной власти – экономить бюджет города.