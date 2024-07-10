В Ухте предприниматель обманул женщин-охранников на миллион рублей

В ОСП по Ухте судебные приставы наложили арест на авто предпринимателя, что в течение нескольких месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП России по Коми.

Как следует из материалов дела, одно из охранных предприятий республики недоплатило пятерым сотрудницам-охранникам суммы в диапазоне от 80 тысяч до 400 тысяч рублей. После судебного заседания нарушителю назначили взыскание на сумму более миллиона рублей.