В Ухте предприниматель обманул женщин-охранников на миллион рублей
- 08:30 10 июля
- 12+
- Татьяна Зубова
В ОСП по Ухте судебные приставы наложили арест на авто предпринимателя, что в течение нескольких месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП России по Коми.
Как следует из материалов дела, одно из охранных предприятий республики недоплатило пятерым сотрудницам-охранникам суммы в диапазоне от 80 тысяч до 400 тысяч рублей. После судебного заседания нарушителю назначили взыскание на сумму более миллиона рублей.
Когда предприниматель не перечислил требуемую сумму в назначенный срок, судебный пристав наложил арест на личную иномарку должника "Дэу Нексия" и отправил предупреждение на имя директора охранного предприятия об уголовной ответственности за любые незаконные действия с арестованным имуществом. Кроме этого, взыскания наложили на счета и имущественные права охранного предприятия.
В ведомстве добавили, что часть задолженности приставы списали со счетов самого предприятия, а остальные деньги зачислили на депозит службы контрагенты, которым частное охранное предприятие предоставляет охранные услуги.