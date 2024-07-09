Сыктывкарца приговорили к длительному лишению свободу за реализацию наркотика своей подруге

Мужчина решил сбыть наркотик своей знакомой, однако был задержан.

Суд установил, что в июле 2023 года мужчина из столицы Коми приобрел наркотик для последующей перепродажи. После этого, он через несколько дней сбыл его своей подруге, а остальную часть оставил себе для дальнейшего употребления.