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Сыктывкарца приговорили к длительному лишению свободу за реализацию наркотика своей подруге

Сыктывкарца приговорили к длительному лишению свободу за реализацию наркотика своей подругефото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мужчина решил сбыть наркотик своей знакомой, однако был задержан.

Суд установил, что в июле 2023 года мужчина из столицы Коми приобрел наркотик для последующей перепродажи. После этого, он через несколько дней сбыл его своей подруге, а остальную часть оставил себе для дальнейшего употребления.

В суде сыктывкарец согласился, что хранил наркотик для личного употребления, однако отрицал вину в сбыте. В последнем случае доказательства следствия были не на его стороне. 

Мужчину приговорили к 9,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в счет государства в размере 100 тысяч рублей.
 

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