Сыктывкарца приговорили к длительному лишению свободу за реализацию наркотика своей подруге
- 22:30 9 июля
- 16+
- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Мужчина решил сбыть наркотик своей знакомой, однако был задержан.
Суд установил, что в июле 2023 года мужчина из столицы Коми приобрел наркотик для последующей перепродажи. После этого, он через несколько дней сбыл его своей подруге, а остальную часть оставил себе для дальнейшего употребления.
В суде сыктывкарец согласился, что хранил наркотик для личного употребления, однако отрицал вину в сбыте. В последнем случае доказательства следствия были не на его стороне.
Мужчину приговорили к 9,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в счет государства в размере 100 тысяч рублей.