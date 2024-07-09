Одиннадцатиклассника из Коми с ЕГЭ увезли на скорой

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте одиннадцатиклассник оказался в больнице после сдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил представитель общественности из Заполярья. По его словам, школьник одной из школ Воркуты почувствовал себя очень плохо и обратился за помощью к медсестре.

Выяснилось, что у юноши резко поднялось давление, начала болеть голова и появилось чувство сильной тошноты. Классный руководитель, осознав, что ученик в таком состоянии не сможет самостоятельно добраться до дома, вызвала такси и передала его матери.