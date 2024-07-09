Одиннадцатиклассника из Коми с ЕГЭ увезли на скорой
- 22:00 9 июля
- 16+
- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Воркуте одиннадцатиклассник оказался в больнице после сдачи единого государственного экзамена.
Об этом сообщил представитель общественности из Заполярья. По его словам, школьник одной из школ Воркуты почувствовал себя очень плохо и обратился за помощью к медсестре.
Выяснилось, что у юноши резко поднялось давление, начала болеть голова и появилось чувство сильной тошноты. Классный руководитель, осознав, что ученик в таком состоянии не сможет самостоятельно добраться до дома, вызвала такси и передала его матери.
Когда мама ребенка увидела, что сын находится на грани истощения, она немедленно позвонила в медикам. Подростка доставили в педиатрическое отделение, где он провел восемь дней под наблюдением врачей.