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В Сыктывкаре может появиться необычный памятник

В Сыктывкаре может появиться необычный памятникФото из архива редакции

В столице Коми может быть установлен в недалеком будущем еще один памятник.

Он будет посвящен артефакту, который придает уникальности Сыктывкару по меркам не только Республики и России, но и – земного шара.

Группа энтузиастов из числа спортсменов столицы Коми вышла с инициативой на руководство городом проложить 90-километроуюй трассу для лыжных марафонов. Власти муниципалитета активистов поддержали. 

Как сообщил на неформальной встрече со СМИ руководитель администрации Владимир Голдин, такая трасса может быть проложена после ввода к эксплуатацию ныне обустраиваемой лыжной базы на Лесопарковой.

- Активисты изучили опыт не только других северных регионов нашей страны, в частности, Мурманской области, но и северных государств, таких, как Финляндия и Швеция, - пояснил мэр. - Капитальные вложения на путевые переходы потребуются, но они вполне посильны. 

По его словам, новая трасса будет пролегать в сторону лыжного стадиона в Эжве вдоль объездной автодороги. Новая трасса обеспечит шаговую доступность для поклонников лыж. А предприниматели вложатся в торговую инфраструктуру. 

- Чтобы объект мог функционировать круглый год, группа активистов предлагает нам рассмотреть возможность обеспечить трассу лыже-роллерной и велосипедной дорожками, - уточнил Владимир Голдин. 

Кроме того, сыктывкарцы просят его на этом объекте установить малые архитектурные формы с этно-смыслами, в том числе, памятник древней лыже, частица которой хранится в Национальном музее Республики Коми в доказательство того, что именно по территории нашего края в былые эпохи первобытные люди передвигались с помощью таких самодельных устройств. Тем самым, столица современной Коми не напрасно продвигает слоган: «Сыктывкарец – значит, лыжник!».

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