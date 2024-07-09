В Сыктывкаре может появиться необычный памятник

В столице Коми может быть установлен в недалеком будущем еще один памятник.

Он будет посвящен артефакту, который придает уникальности Сыктывкару по меркам не только Республики и России, но и – земного шара.

Группа энтузиастов из числа спортсменов столицы Коми вышла с инициативой на руководство городом проложить 90-километроуюй трассу для лыжных марафонов. Власти муниципалитета активистов поддержали.

Как сообщил на неформальной встрече со СМИ руководитель администрации Владимир Голдин, такая трасса может быть проложена после ввода к эксплуатацию ныне обустраиваемой лыжной базы на Лесопарковой.

- Активисты изучили опыт не только других северных регионов нашей страны, в частности, Мурманской области, но и северных государств, таких, как Финляндия и Швеция, - пояснил мэр. - Капитальные вложения на путевые переходы потребуются, но они вполне посильны.

По его словам, новая трасса будет пролегать в сторону лыжного стадиона в Эжве вдоль объездной автодороги. Новая трасса обеспечит шаговую доступность для поклонников лыж. А предприниматели вложатся в торговую инфраструктуру.