Межмуниципального кладбища для Сыктывкара и Сыктывдина не будет

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Власти отказались от идеи межмуниципального кладбища – единого для Сыктывкара и Сыктывдинского района. Причиной послужило решение вопроса с дополнительными площадями для захоронений на территории непосредственно столицы Коми.

Об этом сообщил руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин. Напомним, полтора года назад мэрия поднимала проблему дефицита участков для новых могил на действующих погостах. Тогда было решено сплотиться с соседним – Сыктывдинским – районом и обустроить единое межмуниципальное новое кладбище. Даже был выбран участок – в поселке Верхняя Максаковка на территории лесфонда (в значительной удаленности от дачных массивов).

На данный момент тема, по признанию Владимира Голдина, утратила актуальность. Поэтому от идеи совместного с Сыктывдином погоста чиновники Сыктывкара отказались. Это обусловлено тем, что мэрия пошла другим путем – высвободив дополнительные земли рядом с ныне занятого Човского кладбища.