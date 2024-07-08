Синоптики рассказали о погоде в Коми на 9 июля

Региональный ЦГМС опубликовал прогноз погоды в республике на сегодня.

9 июля жители Коми могут ожидать в регионе переменную облачность. Преимущественно погода будет без осадков. Ветер ночью переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. Днем он будет юго-западным, скоростью 5-10 метров в секунду. Местами скорость ветра в регионе будет порывами до 14 метров в секунду.