Синоптики рассказали о погоде в Коми на 9 июля
- 00:40 9 июля
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Региональный ЦГМС опубликовал прогноз погоды в республике на сегодня.
9 июля жители Коми могут ожидать в регионе переменную облачность. Преимущественно погода будет без осадков. Ветер ночью переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. Днем он будет юго-западным, скоростью 5-10 метров в секунду. Местами скорость ветра в регионе будет порывами до 14 метров в секунду.
Температура ночью составит +10…+15 градусов, а днем поднимется до +25…+30 градусов.
В Сыктывкаре жители могут ожидать переменную облачность. Преимущественно погода будет без осадков. Ночью ветер переменный, скоростью 1-5 метров в секунду, а днем станет юго-западным 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит +11…+13 градусов, а днем поднимется до +27…+29.