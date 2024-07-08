В Коми за неделю правоохранители отстранили от вождения 69 пьяных водителей

Все они отказались проходить медосвидетельствование, либо были в состоянии алкогольного опьянения. В отношении десятерых возбуждены уголовные дела.

В первую неделю июля сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами 69 пьяных водителей. Среди них оказалось десять человек, которых ранее уже отстраняли от вождения, так как они уже были замечены за рулем в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование. Теперь им грозит уголовная статья.