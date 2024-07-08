Суд в Коми отстранил от наследства сына, который не заботился о своем отце
- 22:45 8 июля
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- Олег Помидоров
Мужчина не поддерживал связь с отцом в течение нескольких лет, но после его смерти потребовал часть имущества и финансовых средств, оставленных другому сыну.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в ходе судебного разбирательства было установлено, что в декабре 2023 года нотариус выдал ответчику, а именно сыну наследодателя свидетельства о праве на наследство по закону на долю квартиры в Сыктывкаре и на денежные вклады. Истец также является сыном покойного и наследником первой очереди по закону, однако в установленные законом шесть месяцев не обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства.
Объясняя пропуск установленного срока, истец указал, что в последние годы жизни он не поддерживал связь с отцом и узнал о его смерти только в январе 2024 года от матери, которой, в свою очередь, об этом сообщила знакомая.
Сыктывкарский городской суд пришел к заключению, что родственные узы между предполагаемым наследником и наследодателем подразумевают не только право на наследство, но и обязательное внимание к судьбе друг друга, особенно в случае, когда речь идет о родителе и ребенке. В результате, суд отказал в удовлетворении исковых требований.