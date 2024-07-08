Суд в Коми отстранил от наследства сына, который не заботился о своем отце

Мужчина не поддерживал связь с отцом в течение нескольких лет, но после его смерти потребовал часть имущества и финансовых средств, оставленных другому сыну.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в ходе судебного разбирательства было установлено, что в декабре 2023 года нотариус выдал ответчику, а именно сыну наследодателя свидетельства о праве на наследство по закону на долю квартиры в Сыктывкаре и на денежные вклады. Истец также является сыном покойного и наследником первой очереди по закону, однако в установленные законом шесть месяцев не обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства.