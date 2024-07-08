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Сыктывкарец, который ударил кулаком мужчину в баре, не смог обжаловать приговор

Сыктывкарец, который ударил кулаком мужчину в баре, не смог обжаловать приговорфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Приговор в виде двухлетнего лишения свободы оставили в силе.

20 августа прошлого года нетрезвый мужчина в помещении одного из ночных баров Сыктывкара нанес другому посетителю заведения один удар кулаком по голове. В результате этой потасовки, мужчина упал на пол и ударился головой. 

После этого врачи диагностировали у потерпевшего 33-летнего мужчины закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, раны теменно-затылочной области. В общей сложности травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил сыктывкарца к двум годам лишения свободы. Однако мужчина посчитал приговор суровым и пытался обжаловать его, но Верховный суд Коми согласился с позицией прокуратуры и оставил приговор без изменения.

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