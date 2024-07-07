Выходной на полную: окрошка по-коми, хороводы и массаж под открытым небом

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Сыктывкарцы отведали окрошку по-коми, попарились в мобильной бане, сплели головные венки из цветов и покружились в хороводах под песни на коми языке Сыктывкарцы отведали окрошку по-коми, попарились в мобильной бане, сплели головные венки из цветов и покружились в хороводах под песни на коми языке – так в столице Коми на территории Кировского парка прошел второй открытый городской фестиваль банной культуры «Пывсян лун» («Банный день»).

На празднике побывала корреспондент «Про Города». первым делом приняла участие в мастер-классе по плетению венков из цветов и заготовке банного березового веника. Секретами делились опытные мастера.

Они же на демонстрационном экземпляре показали, как из сруба поднять собственную баню. Кстати, многие зрители тщетно попытались купить этот сруб: оказалось, он уже приобретен и в тот же вечер, после фестиваля, был отдан новому владельцу.

Устроители (центр досуга и кино «Октябрь» и управление культуры администрации Сыктывкара) создали несколько селфи-зон, которыми охотно пользовалась и молодежь, и пожилые горожане. На память о мероприятии у них останутся снимки за столом у самовара с чашкой чая и баранками на фоне кантри-пейзажа.

В саму баню заходили те, кто предусмотрительно взял с собой соответствующие принадлежности: купальники, шапочки и пр. Опытный банщик попарил гостей и пояснил, как это правильно делать, чтобы процедура принесла пользу, а не вред для организма.

В традициях народа коми после парной – полезная трапеза. Всех желающих в рамках дегустации угостили блюдом под названием кушман – это местная окрошка. Корреспондент «Про Города» попросила у кулинарок рецепт. Он оказался не сложен: в кипящую воду нужно опустить в кастрюлю заранее натертую редьку (предки знали, что это отличный атиоксидант), картофель и сметану. А после готовности – добавить в кастрюлю зелени. Остудить в холодильнике и затем – наслаждаться прекрасным вкусом, эффективно утоляющим в жару и жажду, и голод.

А еще в рамках дегустаций гости фестивали приятно удивились чаю от местной предпринимательницы из апельсинной и шоколадной мяты. У себя в огороде в тепличных условиях она выращивает свыше двух десятков сортов этого полезного растения. Помимо чаев изготавливает сиропы, банные запарки и пр.

В течение всего дня гости будут участвовать в активностях на пяти площадках фестиваля. Главная – это парные в мобильных банях. С собой следует взять личные банные принадлежности: купальник, полотенце, резиновые тапочки, шапочку и пр. Мастер похлестает желающих вениками.

Примечательно, что на площадке настольных и подвижных игр самыми активными оказались… пенсионеры. Многие из них помнили из своего детства правила, так что справились с заданиями успешно.

А еще представители старшего поколения так озорно наматывали круги в хороводах, что к ним присоединялись и мамы с детьми, и молодежь. Под песни со сцены на коми языке в современной обработке такие народные танцы подняли настроение. Кстати, в концерте приняли участие и артисты из Беларуси.

Самые фортовые получили подарки: розыгрыш проводился среди публики из числа гостей, пришедших на фестиваль в облачении с элементами коми стиля. Этно-изюминкой считались не только полноценные наряды, но и, например, пояса, ободки-обереги из бересты и пр. Призы для лотереи предоставили партнеры «Банного дня»: местные предприниматели с золотыми руками, смастерившие свечи, мыла и средства по уходу за телом.

Ярмарка тоже оказалась востребованной: в торговых рядах можно было купить посуду, коврики, мочалки и другие товары для дома, сувениры и игрушки от наших народных умельцев.

Кроме того, специалисты центра коми культуры провели для зрителей пешую экскурсию «Легенды парка», рассказав о создании самой популярной в Сыктывкаре зоны семейного отдыха и досуга.

Самым же ярким событием лично для корреспондента «Про Города» стал массаж под открытым небом. Молодые специалисты городских салонов на кушетках прямо в парке проводили сеансы под открытым небом.