Аварийный жилфонд: Сыктывкар готовится к новой волне переселения

Если вы проживаете в многоквартирном доме, который официально признан местными властями аварийным в период с первого января 2017-го по первое января 2022-го, то можете решить «квартирный вопрос» при поддержке государства.

А именно: получить другое – благоустроенное – жилье либо денежную выплату.

Как пояснили «Про Городу» в Комитете жилищной политики администрации Сыктывкара, наш город уже сейчас готовится к включению в новую федеральную программу переселения граждан из аварийного жилфонда. Она стартует по всей стране с 2025-го и будет рассчитана на пятилетку.

- В новую программу 2025-2030 годов будут включены те дома, которые в установленном законом порядке наделены аварийным статусом с 2017-го по 2022-ой годы, - уточнила нашему изданию руководитель службы Комитета Дария Кутькина. – В Сыктывкаре 790 таких домов. Это очень большой объем, поэтому подготовительную работу мы проводим уже сейчас.

Власти столицы Коми в настоящее время принимают от собственников квартир заявления на согласие участия в новой программе и выбор способа. Принести такой документ следует в Комитет по адресу: ул. Орджоникидзе, 11.