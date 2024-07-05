Аварийный жилфонд: Сыктывкар готовится к новой волне переселения
- 11:53 5 июля
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- Дарья Шучалина
Если вы проживаете в многоквартирном доме, который официально признан местными властями аварийным в период с первого января 2017-го по первое января 2022-го, то можете решить «квартирный вопрос» при поддержке государства.
А именно: получить другое – благоустроенное – жилье либо денежную выплату.
Как пояснили «Про Городу» в Комитете жилищной политики администрации Сыктывкара, наш город уже сейчас готовится к включению в новую федеральную программу переселения граждан из аварийного жилфонда. Она стартует по всей стране с 2025-го и будет рассчитана на пятилетку.
- В новую программу 2025-2030 годов будут включены те дома, которые в установленном законом порядке наделены аварийным статусом с 2017-го по 2022-ой годы, - уточнила нашему изданию руководитель службы Комитета Дария Кутькина. – В Сыктывкаре 790 таких домов. Это очень большой объем, поэтому подготовительную работу мы проводим уже сейчас.
Власти столицы Коми в настоящее время принимают от собственников квартир заявления на согласие участия в новой программе и выбор способа. Принести такой документ следует в Комитет по адресу: ул. Орджоникидзе, 11.
- Участникам программы предлагается на выбор: денежная выплата либо иное жилье взамен аварийного, - отметила собеседница «Про Города». – Пока мы не можем обозначать размеры выплат, поскольку конкретные суммы будут зависеть от результатов оценочных процедур. Независимые оценщики будут обследовать каждую квартиру, и определять выкупную стоимость с учетом законодательно установленного перечня факторов.
Если же граждане предпочтут получить «квадратные метры», то иное жилье им будет предоставлено в черте города общей площадью не менее той, которую ныне они занимают в аварийном доме.