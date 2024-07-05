Мусор на кладбищах Коми: кто в ответе за вывоз?
- 11:25 5 июля
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- Дарья Шучалина
Общественная палата Коми подняла вопрос замусоренности кладбищ на территории столицы региона.
Летом жители активно посещают погосты, наводя порядок на могилах родственников, поэтому контейнерные площадки заполняются чаще, чем в остальные времена года.
Старые памятники и оградки, венки и скамейки, покошенные ветки деревьев – эти и другие отходы сыктывкарцы с мест захоронений относят на площадки кладбищ, где стоят емкости для отходов. Мы выяснили: есть ли договор у администрации Сыктывкара на вывоз мусора с кладбищ.
- На текущий момент обслуживание кладбищ на территории муниципального образования осуществляется подрядчиком на основании муниципального контракта, заключенного по итогам проведения электронного аукциона в рамках 44-го федерального закона («О закупках»), - отметили нам в мэрии. - В рамках обслуживания, в том числе, осуществляется вывоз мусора с кладбищ.
Вопрос о переходе на договор с ООО «Регинальный оператор Севера» для вывоза мусора с кладбищ на текущий момент остается открытым.
- Причин несколько. Это наличие текущего договора на обслуживания кладбищ с подрядчиком, определённом в рамках действующего законодательства, - уточнили нашему изданию. – Кроме того, ввиду специфики работы Регоператора: эта структура не осуществляет вывоз крупногабаритного мусора, а в нем необходимость – не редкость для кладбищ. Люди регулярно сносят к контейнерам ветки, старые деревянные ограды и прочие крупногабаритные предметы.
Как заверили «Про Город», такой мусор подрядчик вывозит.
- Однако периодичность явно следует увеличить с учетом нашего вчерашнего рейда, - высказались «Про Городу» в ОП РК. – Мы продолжим в течение летнего периода регулярно инспектировать погосты в целях проверки своевременности вывоза отходов.