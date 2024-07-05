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Мусор на кладбищах Коми: кто в ответе за вывоз?

Мусор на кладбищах Коми: кто в ответе за вывоз?Фото предоставлено ОП РК

Общественная палата Коми подняла вопрос замусоренности кладбищ на территории столицы региона.

Летом жители активно посещают погосты, наводя порядок на могилах родственников, поэтому контейнерные площадки заполняются чаще, чем в остальные времена года.

Старые памятники и оградки, венки и скамейки, покошенные ветки деревьев – эти и другие отходы сыктывкарцы с мест захоронений относят на площадки кладбищ, где стоят емкости для отходов. Мы выяснили: есть ли договор у администрации Сыктывкара на вывоз мусора с кладбищ.

- На текущий момент обслуживание кладбищ на территории муниципального образования осуществляется подрядчиком на основании муниципального контракта, заключенного по итогам проведения электронного аукциона в рамках 44-го федерального закона («О закупках»), - отметили нам в мэрии. - В рамках обслуживания, в том числе, осуществляется вывоз мусора с кладбищ.

Вопрос о переходе на договор с ООО «Регинальный оператор Севера» для вывоза мусора с кладбищ на текущий момент остается открытым. 

- Причин несколько. Это наличие текущего договора на обслуживания кладбищ с подрядчиком, определённом в рамках действующего законодательства, - уточнили нашему изданию. – Кроме того, ввиду специфики работы Регоператора: эта структура не осуществляет вывоз крупногабаритного мусора, а в нем необходимость – не редкость для кладбищ. Люди регулярно сносят к контейнерам ветки, старые деревянные ограды и прочие крупногабаритные предметы.

Как заверили «Про Город», такой мусор подрядчик вывозит. 

- Однако периодичность явно следует увеличить с учетом нашего вчерашнего рейда, - высказались «Про Городу» в ОП РК. – Мы продолжим в течение летнего периода регулярно инспектировать погосты в целях проверки своевременности вывоза отходов.

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