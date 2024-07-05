Мусор на кладбищах Коми: кто в ответе за вывоз?

Общественная палата Коми подняла вопрос замусоренности кладбищ на территории столицы региона.

Летом жители активно посещают погосты, наводя порядок на могилах родственников, поэтому контейнерные площадки заполняются чаще, чем в остальные времена года.

Старые памятники и оградки, венки и скамейки, покошенные ветки деревьев – эти и другие отходы сыктывкарцы с мест захоронений относят на площадки кладбищ, где стоят емкости для отходов. Мы выяснили: есть ли договор у администрации Сыктывкара на вывоз мусора с кладбищ.

- На текущий момент обслуживание кладбищ на территории муниципального образования осуществляется подрядчиком на основании муниципального контракта, заключенного по итогам проведения электронного аукциона в рамках 44-го федерального закона («О закупках»), - отметили нам в мэрии. - В рамках обслуживания, в том числе, осуществляется вывоз мусора с кладбищ.

Вопрос о переходе на договор с ООО «Регинальный оператор Севера» для вывоза мусора с кладбищ на текущий момент остается открытым.