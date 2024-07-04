Следующие выборы в Коми пройдут с использованием электронного голосования
- 23:00 4 июля
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- Олег Помидоров
Такое решение сегодня приняли в региональном Избиркоме.
4 июля в Избиркоме Коми приняли решение о проведении дистанционного голосования на выборах на грядущем голосовании 8 сентября этого года. Оказалось, что территориальные избиркомы трех муниципалитетов региона подали ходатайства на осуществление этого вида голосования.
Как рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии республики, пионерами по применению дистанционного электронного голосования в Коми станут некоторые избиратели.
Ранее федеральный ЦИК согласовал решение, что электронное голосование в Коми можно будет применить на следующих выборах:
- дополнительных выборах депутата Государственного совета Коми VII созыва по Боровскому избирательному округу №11 в Ухте.
- выборах депутатов совета Ижемского муниципального района VII созыва.
- выборах депутатов представительного органа первого созыва Княжпогостского муниципального округа.
Подобный способ выбора будет применяться в республике в первый раз.