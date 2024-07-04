Следующие выборы в Коми пройдут с использованием электронного голосования

фото Избирком Коми

Такое решение сегодня приняли в региональном Избиркоме. 4 июля в Избиркоме Коми приняли решение о проведении дистанционного голосования на выборах на грядущем голосовании 8 сентября этого года. Оказалось, что территориальные избиркомы трех муниципалитетов региона подали ходатайства на осуществление этого вида голосования.

Как рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии республики, пионерами по применению дистанционного электронного голосования в Коми станут некоторые избиратели.

Ранее федеральный ЦИК согласовал решение, что электронное голосование в Коми можно будет применить на следующих выборах:

- дополнительных выборах депутата Государственного совета Коми VII созыва по Боровскому избирательному округу №11 в Ухте.

- выборах депутатов совета Ижемского муниципального района VII созыва.

- выборах депутатов представительного органа первого созыва Княжпогостского муниципального округа.