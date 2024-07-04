Жительница Коми, которую обманули мошенники, вернула себе на 115 тысяч рублей больше

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Полиция Ухты выявила адресат банковского перевода в размере 923 тысяч рублей, который был сделан местной жительницей. Суд вынес решение о возврате ей денег с учетом процентов.

Стало известно, что ухтинка, ставшая жертвой уголовного преступления, перечислила 923 тыс. рублей по указанию злоумышленников на банковский счет.