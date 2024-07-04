Жительница Коми, которую обманули мошенники, вернула себе на 115 тысяч рублей больше
- 22:45 4 июля
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- Олег Помидоров
Полиция Ухты выявила адресат банковского перевода в размере 923 тысяч рублей, который был сделан местной жительницей. Суд вынес решение о возврате ей денег с учетом процентов.
Стало известно, что ухтинка, ставшая жертвой уголовного преступления, перечислила 923 тыс. рублей по указанию злоумышленников на банковский счет.
Правоохранители смогли найти владельца банковского счета, на который были переведены средства. Это оказалась жительница Тольятти, которая предоставила мошенникам данные о своем счете.
Прокуратура направила иск о взыскании с владелицы карты в пользу пострадавшей 115 тысяч рублей за использование ее денег. Суд удовлетворил требования, взыскав сумму перевода и дополнительно 115 тысяч рублей в виде процентов за использование чужих средств.